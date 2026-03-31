Еще 2 корпуса построят в ЖК «Живописный» в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается строительство нового жилого комплекса под названием «Живописный», который возводит группа компаний «Гранель». В первом корпусе завершают кладку наружных стен и внутренних перегородок.

Параллельно рабочие занимаются остеклением и обустройством кровли. Внутри здания монтируют системы вентиляции, также специалисты приступили к отделке коридоров и холлов — мест общего пользования. Что касается второго корпуса, там сейчас заливают монолитный фундамент и возводят вертикальные подвальные конструкции.

Новостройка расположена в двух километрах от МКАД. В рамках первой очереди сдали четыре корпуса суммарной площадью 97 тысяч квадратных метров на 1078 квартир, а также открыли детский сад на 130 мест.

Вторая очередь проекта окажется еще масштабнее: рабочие возведут 16 восьмиэтажных домов, два детских сада на 450 мест каждый, школу для 1600 учеников и поликлинику с собственной станцией скорой помощи.

На территории комплекса появятся многоуровневые парковки, магазины, кафе, салоны красоты и прочие объекты сферы услуг.

В окрестностях расположены Булатниковский пруд, Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», старинное имение «Спасское» и усадьба «Троицкое на Обитце».

В планах также расширение дорожной сети и запуск дополнительных автобусных маршрутов до железнодорожных платформ и станций метро.