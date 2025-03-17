Еще 2 корпуса построят в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках

В Котельниках продолжается строительство квартала «Томилинский бульвар». Там возведут еще два корпуса.

В новых домах предусмотрены лоджии и французские балконы. Входы в подъезды будут располагаться на уровне земли. На первых этажах разместят магазины и кафе.

Во дворе оборудуют игровые площадки, спортивные зоны и пространства для отдыха. По меньшей мере четверть территории займут деревья, кустарники и другие растения.

ЖК «Томилинский бульвар» расположен возле Кузьминского парка. До метро оттуда можно добраться пешком за 20 минут. Путь до Новорязанского шоссе на автомобиле займет четыре минуты, а до МКАД — шесть минут.

В квартале построят три детских сада и поликлинику.