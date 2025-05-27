Еще 2 корпуса построили в ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцове
Еще два жилых корпуса ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Рублевский Квартал» в селе Лайково. Новые дома, рассчитанные на 614 квартир, уже готовы к заселению.
Общая площадь жилых помещений превышает 25 тысяч квадратных метров.
Особое внимание уделено безопасности и комфорту жильцов: в каждой квартире установлены дымовые датчики, автономные извещатели, продуманы инженерные коммуникации, включая разводку отопления и подводку для стиральных машин.
Общественные зоны спроектированы с учетом современных стандартов — просторные холлы с высокими потолками, кладовые для хранения, удобные входные группы с панорамным остеклением и безбарьерной средой для маломобильных граждан.
Территория комплекса благоустроена с акцентом на гармонию с природой: там разбиты игровые и спортивные площадки, проложены удобные пешеходные маршруты, высажены деревья и кустарники, создающие естественный барьер от шума и посторонних глаз.
«Рублевский Квартал» расположен в двух километрах от Одинцова. В перспективе в жилом комплексе построят три школы и четыре детских сада.