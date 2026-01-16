Еще 2 корпуса построили в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах

В жилом квартале «Новое Медведково» в Мытищах построили еще два жилых корпуса. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало застройщику — компании Sminex — разрешение на их ввод в эксплуатацию.

В домах доступны 772 квартиры с комфортными планировками и большими окнами. Общая площадь новостроек составляет 60 тысяч квадратных метров.

Фасады зданий оформили керамогранитом и облицовочным кирпичом в светлых и темных тонах. В домах работают скоростные лифты, а на подземном этаже жители смогут хранить вещи в отдельных помещениях и оставлять детские коляски.

В квартале оборудовали четыре уютные зоны отдыха, современные детские площадки с горками и качелями, а также спортивный уголок с тренажерами, турниками и столами для пинг-понга. На первых этажах уже работают магазины, аптеки, кафе и салоны красоты.

«Мы активно развиваем „Новое Медведково“. В прошлом году ввели в эксплуатацию пять домов квартала общей площадью 98 тысяч квадратных метров на 1282 квартиры, создали во дворах 16 зон для отдыха и занятий спортом. Открыли новый детский сад на 260 малышей. Сейчас мы строим надземный паркинг на 450 машиномест, он будет готов в этом году», — подчеркнула вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

«Новое Медведково» — район напротив Мытищинского и Пироговского лесопарков. До Рупасовских прудов можно дойти пешком.

В центре квартала разместили километровый прогулочный бульвар с площадками для детей и занятий спортом, магазинами и кафе. В местной лингвистической гимназии школьники изучают четыре иностранных языка, включая китайский.