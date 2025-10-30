Еще 2 камеры системы «Безопасный регион» установили в Истре

На двух контейнерных площадках в Истре и в Павловской Слободе разместили видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Они гарантируют круглосуточный обзор объектов для фиксации незаконного сброса отходов.

В муниципальном округе Истра продолжают бороться с нарушителями чистоты в зонах для мусора. Система «Безопасный регион» активно работает над улучшением качества жизни горожан. Это важный инструмент профилактики правонарушений.

Отметим, что любые попытки складировать мусор в неположенном месте будут оперативно фиксироваться и передаваться компетентным органам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.