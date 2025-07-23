Еще 2 IT-компании Подмосковья получили гранты на развитие

Еще две подмосковные IT-компании получили гранты на развитие. Они занимаются разработкой диджитал-продуктов и цифровых решений для автоматизации предприятий.

Финансовую поддержку получила компания «Шеринг технолоджи», которая занимается разработкой диджитал-продуктов в сфере шеринговой экономики и транспорта. Грант также выдали предприятию «Робин», которое создает цифровые решения для автоматизации задач.

«Грантовая поддержка позволяет не только сохранить текущие темпы работы IT-компаний, но и заложить основу для их системного роста. Мы видим, что у IT-компаний есть конкретные планы и запросы на развитие, и задача региона — обеспечить своевременную и реальную поддержку», — прокомментировал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Подать заявку на грант могут предприятия, которые имеют выручку от IT-деятельности не менее 30%. Субсидию предоставляют, если в штат приняли не менее пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей.

Узнать больше об условиях предоставления поддержки можно по ссылке.