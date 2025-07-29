Еще 2 губернаторские детские площадки обновили в Дубне

В Дубне модернизировали две устаревшие детские площадки. Они находятся в микрорайоне Большая Волга и в Парке семейного отдыха.

Ранее их установили по губернаторской программе. Обновление прошло благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты полностью демонтировали старые площадки, сняли покрытие и вывезли элементы. После обновили покрытие– сначала уложили асфальто-бетонный слой, затем современный атравматичный резиновый. Цвета отличаются в зависимости от зоны.

Рзмер площадок — 450 квадратных метров. Теперь здесь есть современные игровые городки, отвечающие требованиям безопасности, с горками, турниками, качелями, домиками, лабиринтами и скамейками. Рядом расположился «песочный дворик». По периметру установили ограждение и скоро засеят газон.