Еще 2 гранта выдали IT-компаниям Подмосковья

Два новых соглашения на предоставление IT-грантов подписали в Подмосковье. Поддержку от региона получили высокотехнологичные компании «ДМ-ТЕХ» и «РТК КС».

«Любая подмосковная компания, занимающаяся информационными технологиями и соответствующая необходимым критериям, может подать заявку на получение гранта. Благодаря таким инициативам IT-отрасль в нашем регионе развивается и становится сильнее», — отметила руководитель команды реализации региональных проектов «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

Компания «РТК КС» специализируется на разработке информационных технологий, включая бизнес-консалтинг и роботизацию процессов. Компания «ДМ-ТЕХ» создает сайты и мобильные приложения, проектирует системы для сотрудников, включая маркетплейс для поставщиков.

Узнать больше о грантах можно на региональном портале госуслуг.

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