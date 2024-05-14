Еще 2 фельдшерских пункта отремонтировали в Зарайске | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:14 Еще 2 фельдшерских пункта отремонтировали в Зарайске Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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В Зарайске заработали после ремонта еще два фельдшерско-акушерских пункта. Они открылись в деревнях Печерники и Зименки.

Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, в зданиях заменили окна, двери, напольное покрытие, коммуникации и многое другое. Там обновили фасад и мебель.

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«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В обновленных фельдшерско-акушерских пунктах в Зарайске можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, льготные лекарства. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», — сказал министр.

Всего в двух ФАПах помощь получают более тысячи человек. Записаться туда на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 и Telegram-бот.

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