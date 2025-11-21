Еще 2 единицы спецтехники закупили для коммунального предприятия в Сергиевом Посаде

Для коммунального предприятия в Сергиевом Посаде закупили подметально-уборочную машину и универсальный «Чистик», оснащенный различным навесным оборудованием. Зимой машина будет посыпать дороги противогололедной смесью.

Главное преимущество «Чистика» — маневренность. Он сможет обрабатывать тротуары, узкие улицы и общественные пространства.

«Планируется пополнение автовышки для своевременного опила деревьев, еще у нас будет поставка грейдеров. Мы надеемся, что до конца года вся техника к нам поступит», — сообщил Роман Сусанин, заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее предприятие уже получило девять единиц техники: восемь тракторов МТЗ-82 и один МТЗ-320. Поддерживать чистоту в Сергиевом Посаде будут 70 тракторов, шесть комбинированных машин, 23 погрузчика и семь самосвалов.

Обновление техники — приоритет коммунальной стратегии губернатора Московской области Андрея Воробьева, которую поддерживает глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.