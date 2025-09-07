Еще 2 двора на улицах Февральская и Советская благоустроили в Подольске

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Порядка 1600 квадратных метров дворовых территорий благоустроили на улицах Февральская и Советская в Подольске. Там создали новые пешеходные зоны, построили порядка 80 квадратных метров новых тротуаров и установили бортовой камень. Также организовали парковочное пространство и обустроили современную парковку площадью более 200 квадратных метров.

Помимо этого, рабочие отремонтировали порядка 350 квадратных метров асфальтового покрытия на существующих парковках, улучшили транспортную доступность и отремонтировали более 1300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на существующих проездах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.