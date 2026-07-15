Еще 2 двора благоустроят в селе Каринское Одинцовского округа

Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается в округе. Работы охватывают несколько жилых домов, а завершить основные этапы планируется до конца августа.

Обновление ведется во дворах домов № 9, 10, 11 и 17, где подрядная организация этим летом приведет в порядок более девяти тысяч квадратных метров территории.

Новая детская площадка уже появилась рядом с домом № 17. Игровое пространство оборудовали современными элементами для детей и безопасным резиновым покрытием. Рабочие продолжают установку бордюрного камня и подготовку основания под будущие тротуары.

Ближайшими этапами станут обновление дорожного покрытия, парковок и внутридворовых проездов. Проект также предусматривает расширение детской зоны, установку дополнительных скамеек, создание удобных подходов к песочнице и монтаж наружного освещения, который запланирован на сентябрь.

Параллельно завершается благоустройство территории возле домов № 12 и 14. Здесь обновят почти пять тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Готовность объекта достигла 80%: проезжая часть и тротуары полностью подготовлены к укладке нового асфальта.