Еще 2 двора благоустроили в Можайском округе

Две дворовые территории преобразились в Можайске. Благоустройство провели в деревне Клементьево и поселке Уваровка.

Во дворах обновили парковки, тротуары и проезды. Работы провели у дома № 17 на Юбилейной улице в деревне Клементьево и домов № 1 и 2 на улице 1-й Покровской в поселке городского типа Уваровка.

Кроме того, в Клементьеве завершают работы по модернизации детской игровой площадки.

«Основная задача для нас — не просто отремонтировать дорожное покрытие, а комплексно подойти к благоустройству. Специалисты уделили внимание всем элементам двора: и асфальту, и тротуарам, и организации парковочного пространства», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Отметим, что благоустройство провели благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».