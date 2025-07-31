Еще 2 дороги отремонтировали в Волоколамске по нацпроекту

Две дороги общей протяженностью более 12 километров отремонтировали в Волоколамске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году. Там обновили покрытие и нанесли новую разметку.

Как рассказали в областном Минтрансе, более семи километров покрытия обновили между селами Теряево и Кузьминское, еще свыше пяти километров — на примыкающем участке дороги Чащь — Харланиха — Рыбхоз.

«Участки ремонта обеспечивают автомобилистам подъезд к селам и деревням, а также усадьбе Стеблево, Теряевой роще и Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Ремонт также продолжается в микрорайоне Привокзальном на улицах Энтузиастов, Доватора и Ямской, а также на подъезде к деревне Муромцево.

На дорогах заменят покрытие, нанесут новую разметку и укрепят обочины. Изменения почувствуют более 40 тысяч человек.

На муниципальной сети работы провели на улицах Южной и Школьной в деревне Гусенево, улице Октябрьской в деревне Ремягино, Школьной и Фабричной в деревне Ченцы, Ново-Солдатском переулке и Полевом проезде в Волоколамске.