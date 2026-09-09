Еще 2 дороги отремонтировали в Богородском округе

В Богородском округе выполнены работы по обустройству автомобильных дорог в деревне Громково и поселке Колышкино болото — улица 3‑я Солнечная. Мероприятия реализованы в соответствии с планом ремонта автомобильных дорог на 2026 год.

Обновление дорожной сети в этих населенных пунктах — важный шаг для повышения транспортной доступности и комфорта местных жителей. Качественное дорожное покрытие улучшает условия передвижения как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также способствует развитию территории.

Работы проведены в установленные сроки и в полном объеме. Специалисты уделили внимание всем ключевым параметрам — от выравнивания основания до укладки финишного слоя покрытия, чтобы дорога служила долго и выдерживала сезонные нагрузки.

Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений в Богородском округе. Реализация плана ремонта позволяет системно приводить в нормативное состояние улично‑дорожную сеть и делать передвижение по округу более удобным и безопасным. Адресный перечень формируется с учетом обращений от жителей и по результатам выездных осмотров сотрудниками Управления капитального строительства и дорожного хозяйства.