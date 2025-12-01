Еще 2 дома в ЖК «Кузьминский лес» в Котельниках поставили на кадастр

В жилом квартале «Кузьминский лес» в Котельниках на кадастровый учет поставили еще два жилых дома. Это позволит дольщикам оформить право собственности на жилье, записать детей в учебные заведения, прикрепиться к поликлинике и совершить ряд других юридических действий.

На учет поставили дома № 29 и № 30. Это стало возможным благодаря совместным действиям Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

В одном здании застройщик «ПИК» расположил 384 квартиры площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, а во втором — 312 квартир, занимающих почти 12 тысяч квадратных метров. Входные группы адаптировали для маломобильных жителей и гостей. На прилегающей территории обустроили игровую зону, а также пространства для семейного досуга.

На первом этаже зданий разместят магазины, аптеки, кафе и сервисные заведения.

В жилом квартале «Кузьминский лес» планируют возвести детский сад на 350 мест и школу для 1100 учеников. В пешей доступности находятся парк, усадьба Белая Дача, храм, а также большой Котельнический пруд.