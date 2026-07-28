Еще 2 дома построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается строительство жилого комплекса «Прибрежный Парк». Сейчас возводят шестую очередь проекта на берегу реки Пахры.

Сейчас на площадках корпусов 11.1 и 11.2, входящих в очередь 6.1, проводят работы по устройству свайного основания. Дома высотой от 11 до 17 этажей рассчитаны на 679 квартир общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров.

На первых этажах разместят 24 коммерческих помещения общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а в подземной части оборудуют 199 кладовых.

Входные группы выполнят на уровне тротуара со сквозными проходами во двор и на улицу. Внутри появятся колясочные, зоны ожидания с мягкой мебелью, полками для буккроссинга и местами для раздельного сбора вторсырья. Фасады оформят сочетанием графитового облицовочного кирпича и навесных вентилируемых конструкций с фиброцементными панелями.

Придомовую территорию комплексно благоустроят: высадят взрослые деревья, кустарники и многолетние растения, а для зонирования используют различные типы покрытий. Во дворах оборудуют игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные зоны, столы для настольного тенниса, места для отдыха с навесами и перголами, велопарковки, а также декоративную ландшафтную подсветку.

ЖК «Прибрежный парк» расположен в 10 километрах от МКАД рядом с Видновским парком и музеем-заповедником «Горки Ленинские». Поблизости находятся выезды на трассу М-4 и Каширское шоссе, а в пешей доступности — станция Ленинская.

В составе проекта уже построили школу на 1650 мест и два детских сада на 450 воспитанников. В дальнейшем здесь также появятся поликлиника, еще один детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и многоуровневый наземный паркинг.

Проект реализует группа «Самолет».