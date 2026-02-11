Еще 2 дома построят в ЖК «Level Лесной» в Красногорске

В Красногорске продолжается строительство жилого комплекса «Level Лесной». В доме № 26 специалисты полностью завершили каменную кладку стен в двух корпусах.

Параллельно команды продолжают эту работу в других секциях: во втором корпусе они поднялись до одиннадцатого этажа, в первом — до четвертого. Также продолжается устройство каменной кладки в подземном паркинге.

Сейчас на стройплощадке одновременно решают несколько задач: укладывают крышу на подземной стоянке и на двух других корпусах. В этих же зданиях уже прокладывают систему вентиляции.

В доме № 24 строители почти завершили гидроизоляцию и монтаж крыши на корпусах.

Жилой комплекс задуман как гармоничное сочетание современной архитектуры, удобной инфраструктуры и природы.

Для семей с детьми там построят частную школу и детские сады. Дворы сделают закрытыми для машин, безопасными и уютными. На первых этажах откроют магазины, кафе и другие учреждения. Для детей разных возрастов оборудуют специальные площадки.

Но главная особенность комплекса — собственный большой лесопарк. Его площадь составляет более пяти гектаров. Там появятся дорожки для пробежек и прогулок с коляской, а также велосипедные маршруты.