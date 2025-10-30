Еще 2 дома построили в ЖК «Мечта» в Дмитрове

В Дмитровском округе продолжается возведение загородного жилого комплекса «Мечта». Министерство жилищной политики Подмосковья выдало застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию еще двух зданий в квартале «Лесная мелодия».

Одноэтажный дом «Уют» площадью свыше 200 квадратных метров занимает участок размером 827 квадратных метров. Площадь двухэтажного строения «Престиж» достигает почти 300 квадратных метров.

Квартал «Лесная мелодия» находится возле входа в лесопарковую зону «Ежик». Скоро рядом с этой территорией обустроят игровые и спортивные площадки.

В жилом комплексе «Мечта» современные фасады домов сочетаются с уютными дворами и частными зонами отдыха. Там работают школы, детские сады, магазины, аптеки и кафе.