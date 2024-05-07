Еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Пущине | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 13:21 Еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Пущине Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Два многоквартирных дома построят в микрорайоне «Д» в Пущине для переселенцев из аварийного жилья. Они получат новые квартиры до конца этого лета.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, строительство домов уже завершается, рабочие приступили к благоустройству территории. В них переедут 193 семьи, это 483 человека. Сейчас они живут в аварийных домах в микрорайоне «В».

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Общая площадь расселения превысит 8,5 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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