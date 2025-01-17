Еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Пущине

Еще два дома для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастровый учет в Пущине. Туда смогут переехать 193 семьи.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, дома на Южной улице уже поставили на кадастровый учет. Благодаря этому новоселы смогут оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы, а также совершать юридические процедуры.

Новостройки расположены в микрорайоне Д. Всего в них переедут 483 человека. Общая площадь расселяемых помещений превысит 8,5 тысячи квадратных метров.

Дома построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории оборудовали пешеходные дорожки, парковочные места, спортивные и детские площадки.