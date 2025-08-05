Еще 2 долгостроя получили разрешение на открытие в Подмосковье

В Жуковском завершили строительство проблемного жилого комплекса «Старт», а в поселке Радужный Коломенского округа — многоквартирного дома от ЖСК «Монолит». После проверки объектов Главгосстройнадзор выдал заключения о соответствии проекту — это значит, что дома скоро введут в эксплуатацию.
ЖК «Старт» начали строить еще в 2023 году. Работы шли по 106 муниципальным контрактам и 50 договорам с дольщиками, но потом стройку остановили из-за нехватки денег. Благодаря поддержке Главгосстройнадзора и банка застройщику удалось завершить проект. Дом от ЖСК «Монолит» — это девятиэтажка на 231 квартиру — тоже оказался временно заморожен, но теперь строительство завершили.
Ключи от квартир в «Старте» дольщикам начнут вручать уже в августе 2025 года. Заселение в дом от «Монолита» запланировано до конца октября — свои квартиры получат более 160 человек. До полного вручения ключей объекты находятся под контролем Главгосстройнадзора Московской области.
Открыли «второй фронт»? Раскрылось влияние Пугачевой на телеканалы России
Программу «Пушкинского театрального фестиваля» объявили в Подмосковье
Переход между ж/д станциями Быково и Удельная построят в 2026 году
Житель Подмосковья попытался по почте отправить в США военную экипировку
Куски бетона и штукатурки рухнули на автомобили в центре Москве
Школу в Восточном микрорайоне в Звенигороде откроют 1 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте