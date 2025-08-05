Еще 2 долгостроя получили разрешение на открытие в Подмосковье

В Жуковском завершили строительство проблемного жилого комплекса «Старт», а в поселке Радужный Коломенского округа — многоквартирного дома от ЖСК «Монолит». После проверки объектов Главгосстройнадзор выдал заключения о соответствии проекту — это значит, что дома скоро введут в эксплуатацию.

ЖК «Старт» начали строить еще в 2023 году. Работы шли по 106 муниципальным контрактам и 50 договорам с дольщиками, но потом стройку остановили из-за нехватки денег. Благодаря поддержке Главгосстройнадзора и банка застройщику удалось завершить проект. Дом от ЖСК «Монолит» — это девятиэтажка на 231 квартиру — тоже оказался временно заморожен, но теперь строительство завершили.

Ключи от квартир в «Старте» дольщикам начнут вручать уже в августе 2025 года. Заселение в дом от «Монолита» запланировано до конца октября — свои квартиры получат более 160 человек. До полного вручения ключей объекты находятся под контролем Главгосстройнадзора Московской области.