Еще 2 детских технопарка для изучения IT откроют в Подмосковье в сентябре

Еще два детских технопарка для изучения искусственного интеллекта, программирования и 3D-моделирования откроют в Подмосковье. Там школьники могут получить дополнительное образование по востребованным направлениям.

Как рассказали в Мособлдуме, ребята могут посещать бесплатные занятия по лазерным технологиям, искусственному интеллекту, беспилотной авиации, программированию и другим направлениям. Как отметил председатель ведомства Игорь Брынцалов, школьники могут получить полноценную базу для развития творческого потенциала. Самый большой такой технопарк работает на базе Физтех-лицея имени Капицы. В образовательных программах там уже приняли участие более 15 тысяч человек.

«Помимо этого, в Московской области создано три детских технопарка „Кванториум“ в Королеве, Красногорске и Балашихе, технопарк „Изобретариум“ в Реутове и четыре центра цифрового образования детей „IT–куб“ в Ленинском, Клину, Подольске и Электростали», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в сентябре два «Кванториума» заработают в Дмитрове и Одинцове, еще один IT-куб откроется в Химках.

Узнать больше о программах дополнительного образования можно по ссылке. Запись ребенка на занятия доступна на «Госуслугах».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».