Еще 2 детских сада построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

В Долгопрудном продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина». Там уже появилась необходимая для комфорта жителей инфраструктура.

В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что проект реализует группа компаний «Гранель». На первых этажах уже заселенных домов работают магазины, аптеки, кафе и салоны красоты. Кроме того, для автомобилистов открыли наземный паркинг, рассчитанный на 813 машин.

На территории жилого комплекса построили три детских сада на 435 мест и детскую поликлинику, которую в смену смогут посещать почти 100 юных пациентов.

Продолжается возведение еще двух дошкольных учреждений для 270 детей и взрослой поликлиники на 95 посещений за смену.