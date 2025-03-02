Еще 2 детских сада построят в Коломне

В Коломне строят два детских сада. Один расположится в микрорайоне Подлипки, а второй — в городе Озеры.

Детский сад в Подлипках строят согласно инвестиционному проекту. Площадь здания — 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь обустроят восемь групп с раздевалками, кружковые помещения, спальни, пищеблок и прачечную, а на территории — игровые и физкультурные площадки.

Дошкольное учреждение примет 185 детей от двух до семи лет. В помещениях уже завершается отделка, а на стенах рисуют сказочных персонажей.