Еще 2 детских сада построят в Коломне

В Коломне строят два детских сада. Один расположится в микрорайоне Подлипки, а второй — в городе Озеры.
Детский сад в Подлипках строят согласно инвестиционному проекту. Площадь здания — 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь обустроят восемь групп с раздевалками, кружковые помещения, спальни, пищеблок и прачечную, а на территории — игровые и физкультурные площадки.
Дошкольное учреждение примет 185 детей от двух до семи лет. В помещениях уже завершается отделка, а на стенах рисуют сказочных персонажей.
«В начале третьего квартала объект будет полностью готов, и я очень надеюсь и уверен, что 1 сентября он откроет двери для наших детишек и их родителей», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.
Еще один детский сад на 125 мест построят в городе Озеры на улице Коммунистической. Правительство Московской области выделило 300 миллионов рублей.
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