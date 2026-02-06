Еще 2 детских сада открыли после капремонта в Подмосковье в феврале

В Подмосковье продолжают реализацию Народной программы «Единой России». За минувшие несколько недель в регионе открыли несколько новых и отремонтированных социальных учреждений.

В начале февраля в Шаховской завершили капитальный ремонт садика «Малыш», рассчитанного на 130 детей. А в Химках отремонтировали отделение «Маячок» школы «Наследие» на 157 мест.

Но программа охватывает не только детские сады. В Ликино-Дулеве сейчас приводят в порядок одну из старейших спортивных школ города — «Феникс». В Солнечногорске полным ходом идет модернизация Менделеевской школы. За качеством работ на всех объектах пристально следят родители учеников и местные активисты партии.

Программа включает и строительство новых важных объектов. Так, в конце января в деревне Сухарево в городском округе Мытищи начала работать подстанция скорой помощи. Она поможет врачам быстрее добираться до пациентов.

Важная часть Народной программы — оснащение учреждений по последнему слову техники.

Так, в Дубненской больнице по просьбам жителей установили новый компьютерный томограф, который обладает отличными техническими возможностями и выдает результаты обследований гораздо быстрее, чем старое оборудование.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов ранее анонсировал, что подмосковные единороссы скоро представят отчет о выполнении Народной программы за прошедшие пять лет.

В 2021 году, когда программу только готовили, в Подмосковье провели свыше 27 тысяч встреч с жителями. Они оставили более 780 тысяч пожеланий и наказов.

После анализа и устранения повторов предложения разделили по трем уровням: федеральному, региональному и местному.

В области по разным направлениям работают 10 специальных комиссий, которые уже выполнили свыше 90% всех поступивших поручений.