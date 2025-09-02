Еще 2 детских сада капитально отремонтировали в Серпухове

В Серпухове капитально отремонтировали детские сады «Василек» и «Улыбка» по президентской программе. Внутри зданий изменили планировку групп, привели в порядок пищевые блоки и медицинские кабинеты.

Детскому саду «Василек» в деревне Васильевское в этом году исполнится 55 лет. В учреждении воспитывают 100 малышей. В«Улыбке» школы № 3 в поселке Пограничный занимаются 120 ребят. Учреждение построили 40 лет назад.

Объекты кардинально преобразили. Строители обновили игровые площадки, установили там малые архитектурные формы и зоны для занятий спортом. На прилегающей территории заменили дорожки и освещение, смонтировали системы видеонаблюдения.

Внутри зданий поменяли планировку групп, отремонтировали пищеблоки и медицинские кабинеты, заменили мебель и игровые наборы.

«Приятно осознавать, что результатами этой масштабной работы стали радость в глазах наших детей и уверенность их родителей в безопасности и комфорте малышей. Продолжаем работу по созданию лучших условий для воспитания и развития. Уже в текущем учебном году капитальный ремонт начнется еще в двух детских садах муниципалитета — в дошкольных отделениях школы № 19 и Эффективной школы, — которые также будут отвечать всем современным стандартам образования», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.