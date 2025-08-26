Еще 2 детских сада и 5 школ капитально отремонтируют в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел оперативное совещание. Участники обсудили готовность образовательных учреждений к учебному году. К 1 сентября капитально отремонтируют пять школ и два детских сада.

Сначала поговорили про подготовку к отопительному сезону. В Серпухове уже 68% многоквартирных домов привели в нормативное состояние. Все работы планируют завершить к 15 сентября.

Особое внимание уделили образовательным учреждениям — специалисты проверили антитеррористическую защищенность. Полностью готовы 42 школы, 60 детских садов, четыре организации дополнительного образования и четыре учреждения среднего профессионального образования. Приемка в 2025 году прошла в цифровом формате.

Сельские школы обеспечили автобусами. Они будут доставлять 800 учеников из 78 населенных пунктов в 10 образовательных учреждений в Серпухове.

К 1 сентября капитально отремонтируют пять школ и два детских сада. Текущий ремонт провели на 23 объектах. Все образовательные учреждения укомплектовали мебелью и техникой, а также учебной литературой. Педагогический состав сформировали на 100%.

Госавтоинспекторы проверили пешеходные переходы. Все приведены в нормативное состояние. В планах — установить макеты детей-пешеходов и проекционные светофоры.