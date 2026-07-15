Еще 2 детские площадки отремонтировали в Можайском округе

В муниципалитете завершены ремонтные работы на двух игровых зонах из шести запланированных. Объекты появились в деревнях Большие Парфенки и Перещапово в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В деревне Большие Парфенки у домов № 1, 2, 3 и 4 строительные и монтажные работы полностью завершены. Здесь установлены качели, карусели, песочница и игровые комплексы для разных возрастных групп. Для родителей обустроены удобные скамейки.

В деревне Перещапово также завершен полный цикл работ. Теперь здесь есть сразу две большие и яркие игровые зоны. Пространство оснащено множеством развивающих элементов: интерактивный циферблат для изучения времени, доска для рисования мелками, качели. Для подростков и взрослых установлены воркаут-площадки с подробным обозначением правил использования каждого тренажера.

На остальных четырех площадках — в Можайске на улицах 20 Января и Дмитрия Пожарского, на улице Перовской, в поселке Медико-Инструментального Завода и деревне Горетово — работы продолжаются. Все пространства будут оснащены современным оборудованием, отвечающим требованиям безопасности.