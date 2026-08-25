Еще 2 детские площадки открыли в Подольске

Игровые пространства появились в поселке Молодежный и в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября. Теперь у детей стало больше возможностей для движения, игр и общения.

В Молодежном во дворе домов № 7, 8 и 9 на площади 150 квадратных метров построили новый комплекс для активного отдыха. Площадь второго — на проспекте 50 лет Октября у домов № 17, 17А, 19 и 19А — 200 квадратных метров. Везде установили двойные качели, балансир, пружинную качалку и спортивно-гимнастический комплекс.

«Хороший двор — это место, в котором хочется проводить время каждый день. Именно такие пространства мы и стремимся создавать в нашем округе», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На обеих локациях позаботились не только об игровых элементах, но и безопасности. Площадки оборудованы мягким покрытием и дополнительным освещением.