Еще 2 детские площадки открыли в Химках

Открытие новых детских игровых зон прошло на улице Ленинградской у домов № 7–11 и № 5/40. На площадках разместили многоуровневый игровой городок с горками и разные виды качелей.

Праздничное настроение в этот день создали волонтеры Подмосковья. Открытие площадок — часть системной программы по обновлению дворовых пространств в округе. При формировании планов благоустройства учитывают мнения жителей, чтобы делать городскую среду комфортнее. Так, в план на 2026 год вошли 13 игровых площадок — работы уже завершены на 11 из них.

В рамках модернизации на новых объектах устанавливают не только игровое оборудование, но и лавочки, урны, обновляют уличное освещение. Игровые комплексы дополняют развивающими панелями для малышей и разными типами качелей.

Параллельно в Химках ремонтируют уже существующие игровые зоны: этим летом работы ведутся по 36 адресам. Специалисты заменяют изношенное покрытие и восстанавливают игровые элементы, чтобы площадки оставались удобными и безопасными для детей.