Еще 2 детские площадки откроют в Красногорске в июле

Современные игровые городки установят у дома № 21 по улице Народного Ополчения и во дворе дома № 3а на улице 50 лет Октября. Строительство объектов стало возможным благодаря госпрограмме «Формирование современной городской среды».

Игровое пространство на улице Народного Ополчения имеет площадь 450 квадратных метров. Сейчас рабочие готовят основание для будущего игрового городка. Здесь появится все, что нужно для счастливого детства: горки, качели для малышей, модное «гнездо» для подростков, качалки, балансир и песочный дворик. Основание площадки будет мягким — резиновым. Это убережет ребят от травм.

Аналогичное преображение ждет и двор у дома № 3а по улице 50 лет Октября. Здесь уже завершен демонтаж старых игровых элементов. Строительство современной площадки идет полным ходом.

Работы по обоим адресам планируется завершить к 21 июля. Всего в этом году в городском округе Красногорск запланирована модернизация шести детских площадок. В девяти дворах уложат новый асфальт, на 23 тротуарах заменят старую плитку, а еще обустроят девять «народных троп».