Еще 2 больницы Подмосковья получили новые аппараты для рентгена

Новые цифровые аппараты для рентгена появились еще в двух больницах Подмосковья. Их получили медучреждения в Солнечногорске и Наро-Фоминске.

Как рассказали в региональном Минздраве, технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева. Ее получили Солнечногорская больница и поликлиника в Селятино.

По словам главы Минздрава Масима Забелина, всего в этом году медорганизации получили 58 таких аппаратов. На их закупку направили порядка 50 миллионов рублей.

«От оснащения больниц современной медтехникой напрямую зависит точность диагностики заболеваний. Продолжаем закупать новое оборудование в наши больницы», — сказал он.

Пройти обследование на новых, современных аппаратах можно по направлению врача. Запись на прием доступна на «Госуслугах», по телефону 122 и в Telegram-боте.