Еще 2 больницы Подмосковья получили новые аппараты для рентгенов

В Подмосковье продолжают активно обновлять медицинскую технику. Больницы и поликлиники региона получают современные цифровые аппараты для рентгенов, которые заменяют устаревшие аналоговые установки.

Очередными учреждениями, где появилось новое оборудование, стали Щелковская и Луховицкая больницы — туда поступили три установки последнего поколения.

«Цифровые рентген-аппараты позволяют в короткие сроки проводить качественную диагностику при минимальной лучевой нагрузке. Важно, что описание исследования отображается в электронной карте пациента, за ним не надо идти в поликлинику. С начала года мы ввели в работу в Подмосковье 65 рентген-аппаратов на сумму более 1,5 миллиарда рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Щелковской больнице новое оборудование появилось сразу в двух подразделениях: в поликлинике микрорайона Бахчиванджи и в поселке Свердловский. В первом учреждении техника уже работает в штатном режиме, а во втором пока проходит тестирование.

В Луховицкой больнице цифровой рентген установили в лечебном корпусе, где сейчас проводят капитальный ремонт. Исследования на новой аппаратуре начнутся после завершения строительных работ.

Закупка оборудования стала возможной благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пройти обследование можно только по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний. Для записи доступны разные способы: через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122, на приеме у врача, а также через бота в Telegram.