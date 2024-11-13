Еще 2 больничных стационара откроют в Подмосковье в 2024 году

Два новых стационара откроют в Подмосковье к концу года. Это реанимационное отделение в хирургическом корпусе № 2 в Подольской больнице и больничный комплекс в Хотькове.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что до конца года в Подмосковье планировали открыть три новых стационара, один из них сдали с опережением сроков — это детская больница Рошаля в Красногорске. Осталось ввести еще два — это помещения в Подольской больнице и медкомплекс с поликлиникой и стационаром в Хотькове.

«Кроме того, мы капитально ремонтируем наши медицинские учреждения. Еще 13 до конца года должны сдать», — сказал Голубев.

Масштабные работы ведутся, например, в Ногинской больнице.

«У нас полная реконструкция приемно-диагностического отделения. Здесь будут диагностическая палата, противошоковая палата, кабинеты врачей. Рядом находятся рентген, компьютерная томография, реанимационный зал для экстренных больных, две экстренные операционные. Ногинская больница является травмоцентром самого высокого уровня. Сюда доставляют тяжелых пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Строительную часть работ планируется завершить до конца года.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.