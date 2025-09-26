Еще 2 боеприпаса времен ВОВ обезвредили в Подмосковье

Подмосковные взрывотехники обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в Дмитровском округе и в Электростали 25 и 26 сентября.

Опасные предметы нашли во время проведения земельных и строительных работ, после чего на место прибыли сотрудники специализированного отряда № 2 «Мособлпожспаса».

Первый случай произошел в деревне Тендиково Дмитровского муниципального округа.

«Прибывшие взрывотехники идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Специалисты перевезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его согласно инструкции», — сообщил начальник 270-й пожарно-спасательной части Александр Белов.

Второй снаряд нашли в Электростали. На улице Строительный переулок рабочие наткнулись на подозрительный предмет и также обратились за помощью.

«Прибывшие взрывотехники идентифицировали его как 120-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты аккуратно погрузили боеприпас в специальный взрывобезопасный контейнер и перевезли на полигон, где успешно ликвидировали его», — рассказал заместитель начальника 256-й пожарно-спасательной части Павел Красковский.

Обе находки уничтожили в строгом соответствии с правилами безопасности. Сотрудники «Мособлпожспаса» работали в тесном взаимодействии с экстренными службами и местными властями от момента обнаружения боеприпасов до их окончательной ликвидации.