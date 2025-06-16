Еще 2 автоцистерны для тушения лесных пожаров закупили в Подмосковье

Лесопожарные формирования Подмосковья получили еще две новые автоцистерны АЦ 3.0-40. Они работают на шасси УРАЛ и имеют повышенную проходимость.
Как рассказали в региональном Комлесхозе, «Мособллес» получил две автоцистерны для тушения пожаров. Они смогут работать в труднодоступных местах. Машины оснащены современным оборудованием и оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему их можно отслеживать и быстро направлять к очагам возгорания.
«В рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экологическое благополучие“ к 2025 году ЛПС Подмосковья получат 11 единиц новой лесопожарной техники, включая два малых патрульных комплекса, три автоцистерны, три трактора и три седельных тягача с тралами», — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.
Подмосковье получило награду за лучший стенд на международном туристическом форуме
Армии Израиля предрекли вечный позор за удар по больнице Ирана
Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне
Крупный выброс плазмы произошел из-за вспышки на Солнце
Детский автогородок в школе имени Сергея Рыбникова проверили в Воскресенске
Проект поддержки учителей и выпускников педагогических вузов запустили в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте