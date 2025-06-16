Еще 2 автоцистерны для тушения лесных пожаров закупили в Подмосковье

Лесопожарные формирования Подмосковья получили еще две новые автоцистерны АЦ 3.0-40. Они работают на шасси УРАЛ и имеют повышенную проходимость.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, «Мособллес» получил две автоцистерны для тушения пожаров. Они смогут работать в труднодоступных местах. Машины оснащены современным оборудованием и оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему их можно отслеживать и быстро направлять к очагам возгорания.

«В рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экологическое благополучие“ к 2025 году ЛПС Подмосковья получат 11 единиц новой лесопожарной техники, включая два малых патрульных комплекса, три автоцистерны, три трактора и три седельных тягача с тралами», — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.