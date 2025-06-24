Еще 2 автобусных павильона обновили в Коломне

В Коломне продолжают модернизировать городскую инфраструктуру. Недавно обновили два автобусных павильона рядом с парком Мира и около магазина спортивных товаров.

Специалисты подготовили основание, уложили асфальт и установили новые комплексы. Они выполнены в современном стиле и отличаются высокой прочностью благодаря металлическому каркасу и антивандальным стеклам. Конструкции способны выдерживать нагрузки и долго сохранять эстетический вид.

Новые павильоны оборудованы удобными сиденьями и контейнерами для мусора. Стеклянная крыша защищает от дождя и снегопада, а также обеспечивает отличный обзор, чтобы не пропустить нужный автобус.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.