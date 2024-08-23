Еще 2 аварийных дома снесли в Апрелевке

Два аварийных жилых дома снесли в Пролетарском тупике и на улице Дзержинского в Апрелевке. На освободившейся территории начали строительство нового здания.

Как отметил глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, снесенные жилые дома 1950-го года постройки долгое время были непригодными для использования. Из-за сильного износа их пришлось ликвидировать.

«Ранее была проведена процедура по расселению собственников жилых помещений, после чего начаты работы по демонтажу, которые полностью завершились в июле текущего года. На сегодняшний день земельный участок свободен от аварийных объектов и строительного мусора», — рассказал он.

Всего в Наро-Фоминске выявили 142 недостроя, из которых 79 уже привели в порядок.

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