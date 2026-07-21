Еще 2 аварийных жилых дома снесли в Пушкино

В Пушкино завершили демонтаж двух аварийных многоквартирных домов на Акуловском шоссе. Работы провели после расселения жителей и признания зданий непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Дома № 15, корпус 13, и № 23/3 построили в середине XX века. Общая площадь двухэтажных строений составляла около тысячи квадратных метров. Из-за значительного износа конструкций здания получили статус аварийных.

В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области жителей 16 квартир обеспечили новым жильем. После этого дома включили в список объектов, подлежащих сносу.

Демонтаж завершили. Строительные отходы вывезли с территории и направили на утилизацию. Решение о дальнейшем использовании освободившихся земельных участков примет администрация округа.

В Пушкино выявили 398 объектов незавершенного строительства, 259 из которых уже снесли, достроили или привели в порядок.