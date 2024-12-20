Еще 2 аварийных здания снесли в Коломне

В Московской области продолжается активная работа по выявлению и ликвидации аварийных домов. Так, в поселке Осенка Коломенского округа снесли еще два ветхих жилых дома. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
«Основные элементы строений были частично разрушены. В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации здания были признаны аварийными», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Всех жильцов переселили в новые квартиры в рамках программы, рассчитанной на 2019-2015 годы. После этого аварийные здания включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали их. Сейчас территорию освободили от аварийных построек и расчистили от строительного мусора.
Всего на территории городского округа выявили 313объектов незавершенного строительства. На данный момент почти 200 зданий привели в соответствие, что составляет около 64% от общего количества.
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