Еще 2 аварийных дома снесли в Старой Купавне

В Старой Купавне снесли два многоквартирных здания, расположенных на улице Кирова. Дома № 6 и № 14, построенные в 1964 и 1935 годах соответственно, общей площадью около 1,3 тысячи квадратных метров, были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации.

В рамках региональной программы по переселению граждан из ветхого жилфонда на 2019–2025 годы 32 семьи получили новое жилье, после чего оба объекта включили в план подлежащих демонтажу строений. Сейчас дома полностью разобраны, а строительный мусор вывезен и утилизирован. Решение об использовании освободившегося участка будет принимать местная администрация.

Всего на территории Богородского городского округа выявлено 372 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесены, достроены либо приведены в соответствие с действующими нормами 240 из них, что составляет 65% от общего числа. Работа по освобождению территории от небезопасных и недостроенных объектов продолжается.