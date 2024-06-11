Еще 2 аварийных дома снесли в Наро-Фоминске

Мособлархитектура сообщила о сносе двух аварийных домов на улицах Танкистов и Пролетарской в Апрелевке. Демонтаж провели в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий.

«Со временем жилье пришло в негодность, объекты стали представлять опасность для жителей и портить облик территории. В связи с моральным и физическим износом двухэтажные деревянные здания были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На данный момент в Наро-Фоминске выявили более 130 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие почти 60% от общего количества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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