Еще 2 аппарата для МРТ и флюорографии установили в медучреждениях Подмосковья
Еще два высокотехнологичных аппарата появились в медицинских учреждениях Подмосковья. В Мытищинской больнице начал работу новый магнитно-резонансный томограф, а в Королеве ввели в эксплуатацию современный флюорограф.
Оба устройства уже задействовали в диагностическом процессе.
«Сегодня мы запустили в Мытищах и Королеве аппарат МРТ и флюорограф, а всего с начала года в Подмосковье заработали восемь единиц тяжелой медтехники на общую сумму свыше 970 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В Мытищинской областной клинической больнице аппарат разместили в хирургическом корпусе. Он будет обслуживать как пациентов стационара, так и тех, кто проходит амбулаторное лечение. Томограф стал вторым в учреждении — первый уже работает в поликлинике № 2.
«Это не просто современное оборудование, а реальный инструмент, который повысит качество и доступность оказания медицинской помощи. Мы сможем проводить больше исследований, охватывать более широкий спектр патологий и обеспечивать высочайшую точность диагностики», — отметила главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич.
В Королеве флюорограф запустили в поликлинике филиала «Юбилейный». Он пришел на смену старому аппарату. Установленное оборудование рассчитано на высокую пропускную способность: принимать амбулаторных пациентов оно будет в две смены, что позволит обслуживать до 100 человек ежедневно. Это существенно повысит доступность исследований для жителей округа.
Все диагностические процедуры на новом оборудовании проводят бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Направление на исследование дает лечащий врач при наличии показаний.
Закупка техники стала возможной благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.