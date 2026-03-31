Еще 2 аппарата для МРТ и флюорографии установили в медучреждениях Подмосковья

Еще два высокотехнологичных аппарата появились в медицинских учреждениях Подмосковья. В Мытищинской больнице начал работу новый магнитно-резонансный томограф, а в Королеве ввели в эксплуатацию современный флюорограф.

Оба устройства уже задействовали в диагностическом процессе.

«Сегодня мы запустили в Мытищах и Королеве аппарат МРТ и флюорограф, а всего с начала года в Подмосковье заработали восемь единиц тяжелой медтехники на общую сумму свыше 970 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Мытищинской областной клинической больнице аппарат разместили в хирургическом корпусе. Он будет обслуживать как пациентов стационара, так и тех, кто проходит амбулаторное лечение. Томограф стал вторым в учреждении — первый уже работает в поликлинике № 2.