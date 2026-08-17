Еще 2 аппарата для контроля показателей пациентов передали в больницу Реутова

В Реутовскую клиническую больницу поставили два аппарата Mindray BeneHeart D6. По одному устройству получили отделение анестезиологии и реанимации и отделение реанимации.

Оборудование предназначено для наблюдения за пациентами в тяжелом состоянии и оказания неотложной помощи.

Аппараты контролируют электрокардиограмму, сатурацию, артериальное давление, температуру тела и частоту дыхания. Они также поддерживают ручную и автоматическую дефибрилляцию, синхронизированную кардиоверсию и неинвазивную кардиостимуляцию.

«Для врача анестезиолога-реаниматолога крайне важно иметь возможность одновременно контролировать состояние пациента и при необходимости незамедлительно провести реанимационные мероприятия. Такой аппарат объединяет несколько функций в одном устройстве, поэтому особенно полезен в экстренных ситуациях и при транспортировке тяжелых пациентов», — подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации Реутовской клинической больницы Кирилл Ветров.