Еще 16 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье
Фестиваль «Город танцует в парках» продолжается в Подмосковье. На прошедших выходных концерты в Электростали, Орехово-Зуеве, Ногинске, Дубне и Сергиевом Посаде посетили 16,5 тысячи человек.
В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что финалистами стали следующие команды: танцевальный коллектив Art Project (Электросталь), коллектив эстрадного танца «Феерия» (Павловский Посад), дом танца «Наследие» (Орехово-Зуево), танцевальный коллектив BABYLON (Богородский округ), коллектив уличного танца «Алмаз» (Талдом), танцевальная студия «Юна-Спорт» (Дубна), студия танца «Ассоль» (Сергиев Посад), танцевальный коллектив DancePlace (Дмитров).
Концерты продолжатся до 16 июня, а завершится фестиваль гала-концертом в сентябре. Право выступить на сцене получат коллективы-финалисты.
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