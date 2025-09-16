Еще 190 километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье

С начала 2025 года специалисты компании «Мособлэнерго» обновили почти 190 километров воздушных и кабельных линий электропередачи в регионе. Чтобы повысить устойчивость энергосистемы и без перебоев пройти отопительный сезон, специалисты отремонтировали оборудование на 179 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.

В порядок привели 152 энергообъекта, которые теперь полностью соответствуют требованиям эксплуатации.

Кроме того, от деревьев и кустарников освободили 91,47 гектара охранных зон линий электропередачи. Такие работы позволяют предотвратить аварийные отключения, которые могут спровоцировать падения деревьев на провода во время урагана, ледяного дождя или снегопада.

«Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением реализуются энергетиками Подмосковья с начала года. Большая часть работ проходит в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными», — рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В общей сложности в рамках программы 2025 года сотрудники «Мособлэнерго» планируют капитально отремонтировать 326 километров линий электропередачи, модернизировать оборудование 215 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также обновить строительные конструкции 220 объектов.

Расчистка затронет 110 гектаров охранных зон воздушных линий. Завершить комплекс работ планируют к декабрю.