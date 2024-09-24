Еще 190 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За неделю из ветхого жилья в Подмосковье переселили 190 человек. О реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» рассказали в Минстрое региона.

За семь дней расселили 88 жилых помещений общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Эти аварийные квартиры находились в 17 городских округах, включая Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Клин, Коломну и другие.

Жители получили ключи от квартир в новостройках или на вторичном рынке жилья, выкупную стоимость своих квадратных метров или жилые помещения в свободном фонде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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