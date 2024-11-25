Еще 19 участков дорог отремонтировали в Наро-Фоминске в 2024 году

В Наро-Фоминском городском округе в этом году отремонтировали 19 автомобильных дорог. Работы выполнили в рамках государственной и муниципальной программ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего в 2024 году отремонтировали дороги площадью 77 089 квадратных метров и протяженностью более 12 километров.

Работы провели в деревне Бурцево на 1-м Центральном проезде, в деревне Плаксино на Полевой улице, в деревне Сырьево на улице Александрова, на подъезде к деревне Кобяково, в ММК А-107 на улице Фрунзе, в поселке Селятино на Клубной улице, в селе Каменское от церкви до школы, в деревне Таширово на Заречной улице.

В Наро-Фоминске отремонтировали участки на улице Площадь Свободы, от улицы Московская до поворота к площадке технического осмотра ТС отдела ГИБДД, на Колхозной и Цветочной улицах, Полевой переулке. В Апрелевке починили отрезки на улицах Больничная и Комсомольская, а также на 3-м Солнечном переулке.

Пять муниципальных бюджетных учреждений в Наро-Фоминске обслуживают дороги в округе. Содержание автомобильных дорог осуществляется регулярно с привлечением специализированной техники: автогрейдер, КДМ, трактора, самосвалы и погрузчики.

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