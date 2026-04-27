С наступлением тепла становится актуальной проблема переполненных мусорных урн и контейнеров. Любой навал обращает на себя особое внимание. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальные службы обеспечить чистоту во дворах и модернизировать более тысячи площадок за год.

В этом году в Подмосковье приведут в порядок 1,09 тысячи контейнерных площадок. Закупки на проведение работ уже опубликовали. Завершить все работы планируют до 30 сентября.

«Это и расширение, и перенос неудобно расположенных объектов, устройство дополнительных площадок там, где мощностей не хватает. Плюс расстановка дополнительной тары, чтобы исключить навалы. Важный блок — подъездные пути, чтобы была возможность подъехать к площадке круглый год, в любую погоду» — сказал Воробьев.

Всего в Подмосковье 26 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено 125 тысяч баков и шесть тысяч бункеров.

В 2023 году в регионе установили единый стандарт, который регламентирует расположение и параметры объектов. Так, к каждому из них должен быть удобный проезд для мусоровозов. В соответствие уже привели более двух тысяч мест, рассказал министр по модержанию территорий Игорь Даниленко. Наибольший объем работ запланировали в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах и других округах.

«Особый акцент мы делаем на экологичности: в этом году 500 площадок будут построены из вторичных материалов, полученных на наших комплексах по переработке отходов. Такие конструкции долговечнее и практичнее: если ламели будут повреждены, их можно легко заменить по отдельности», — добавил он.

Также в этом году разместят 1,3 тысячи дополнительных баков, а в 223 местах обустроят удобные подъезды для техники.

Кроме того, на объектах планируют установить 900 камер видеонаблюдения. Они помогут выявлять навалы, нарушения графика вывоза мусора и сброс строительных отходов. Сейчас в регионе установлено более 200 таких устройств.